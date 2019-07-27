Найден способ узнать номер телефона iPhone с помощью AirDrop

Команда исследователей компьютерной безопасности hexway сообщила о найденном способе получать номера телефонов владельцев iPhone без их ведома.

Для этого используется удобная функция AirDrop. Сама по себе AirDrop предназначена для того, чтобы мгновенно обмениваться фотографиями, видеозаписями, документами и другими данными с устройствами Apple, находящимися поблизости.

В числе передаваемой информации AirDrop присутствуют телефонные номера, правда они зашифрованы алгоритмом SHA-256. Эти данные передаются, чтобы устройство получателя смогло определить, входит ли отправитель в список контактов.

Уязвимость в том, что AirDrop запускается и начинается рассылка пакетов при каждом использовании функции «Поделиться» (Share). В результате злоумышленники в общественном месте могут собирать телефонные номера всех пользователей, которые активируют кнопку «Поделиться». Расшифровка номера требует определённых навыков, но не так уж сложна. Затем пользователям можно рассылать спам через iMessage, и так далее.