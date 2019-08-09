Найден способ взломать iPhone с помощью очков

На конференции Black Hat USA 2019 в Лас-Вегасе исследователи безопасности из компании Tencent продемонстрировали метод, который позволяет обойти биометрическую защиту Face ID с помощью очков и чёрного скотча.

Этот нехитрый инструмент позволил «хакерам» разблокировать iPhone спящей «жертвы». В Face ID есть специальная система, которая отличает настоящее ли лицо, или это маска. Также система не разблокируется, пока не определит, что человек посмотрел на смартфон.