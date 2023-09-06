Найдите 10 отличий от предшественника: опубликованы качественные фото флагманского смартфона OnePlus 12

Найдите 10 отличий от предшественника: опубликованы качественные фото флагманского смартфона OnePlus 12Не в дизайне счастье?
Ожидается, что OnePlus скоро представит свой новый флагманский смартфон — OnePlus 12, который придёт на смену модели OnePlus 11.
Недавно в Сети появились новые высококачественные рендеры устройства, которые раскрывают некоторые интересные детали.
Согласно утечкам, смартфон будет оснащён тройной камерой с LED-вспышкой. В новых рендерах отсутствует хромированная нижняя часть, которая была заметна в предыдущих изображениях.
Кроме того, рядом с камерой появился загадочный компонент, добавленный на этапе прототипирования. Логотип Hasselblad заменён на заглавную букву «H».
Новинка получит экран с вырезом для фронтальной камеры по центру. Кнопки управления громкостью будут расположены с левой стороны, а кнопка питания и переключатель режимов — с правой.
Ожидается, что OnePlus 12 получит 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3.
Смартфон также оснастят до 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя. Основная камера будет 50-мегапиксельной. Также найдётся место для 50-мегапиксельного ультраширокоугольного объектива и 64-мегапиксельного перископического сенсора.
Дата анонса устройства пока неизвестна, но, судя по утечкам, смартфон дебютирует в Китае в декабре 2023 года. На глобальном рынке релиз ожидается в январе 2024-го.