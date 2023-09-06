Найдите 10 отличий от предшественника: опубликованы качественные фото флагманского смартфона OnePlus 12

Недавно в Сети появились новые высококачественные рендеры устройства, которые раскрывают некоторые интересные детали.

Согласно утечкам, смартфон будет оснащён тройной камерой с LED-вспышкой. В новых рендерах отсутствует хромированная нижняя часть, которая была заметна в предыдущих изображениях.

Кроме того, рядом с камерой появился загадочный компонент, добавленный на этапе прототипирования. Логотип Hasselblad заменён на заглавную букву «H».

Новинка получит экран с вырезом для фронтальной камеры по центру. Кнопки управления громкостью будут расположены с левой стороны, а кнопка питания и переключатель режимов — с правой.