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20:23, 10 июля 2023
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Найдите 10 отличий от предшественника: в Сеть слили чертёж флагманского Xiaomi 14

Выглядит ну уж очень узнаваемо

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал схематическое изображение предстоящего флагманского смартфона Xiaomi 14.

При этом он добавил нотку юмора в свой слив, предложив пользователям поискать отличия от предшественника. Хотя это может быть не окончательный дизайн устройства, ранее данный источник довольно точно предсказывал информацию о грядущих моделях бренда.

Новый смартфон будет иметь тот же безрамочный дисплей с центрально расположенной селфи-камерой, что и Xiaomi 13. А на задней панели будет квадратный модуль для основной камеры.

Однако, в отличие от предшественника, вспышка на Xiaomi 14 будет иметь круглую форму, а не продолговатую. Количество камерных сенсоров останется неизменным и составит три.

Найдите 10 отличий от предшественника: в Сеть слили чертёж флагманского Xiaomi 14
Источник: MySmartPrice

По слухам, Xiaomi 14 станет первым смартфоном, работающим на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3. Утечки также утверждают, что ёмкость аккумулятора новинки составит 4860 мАч.

Смартфон будет поддерживать проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Ожидается, что Xiaomi 14 будет анонсируют уже в ноябре.

Источник:MySmartPrice
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