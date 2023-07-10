Найдите 10 отличий от предшественника: в Сеть слили чертёж флагманского Xiaomi 14

При этом он добавил нотку юмора в свой слив, предложив пользователям поискать отличия от предшественника. Хотя это может быть не окончательный дизайн устройства, ранее данный источник довольно точно предсказывал информацию о грядущих моделях бренда.

Новый смартфон будет иметь тот же безрамочный дисплей с центрально расположенной селфи-камерой, что и Xiaomi 13. А на задней панели будет квадратный модуль для основной камеры.

Однако, в отличие от предшественника, вспышка на Xiaomi 14 будет иметь круглую форму, а не продолговатую. Количество камерных сенсоров останется неизменным и составит три.