Накануне анонса подтвердились цвета и варианты памяти смартфона Vivo X200 FE

Вероятно, накануне этого события различные источники подтвердили предыдущие утечки о спецификациях Vivo X200 FE касательно вариантов цвета и объёма памяти. Утечки информации подтверждают, что эта модель будет представлена в сером и жёлтом цветах для индийского рынка, на мировом рынке расцветка будет богаче: добавятся зелёный, розовый, белый. Хранилище будет предлагаться в конфигурациях 12 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ.

Ожидается, что смартфон будет оснащён 6,31" OLED-дисплеем, процессором MediaTek Dimensity 9400e, оперативной памятью LPDDR5X, хранилищем UFS 4.0 и ёмким аккумулятором на 6500 мАч, также будет реализована поддержка зарядки мощностью 90 Вт. Кроме того, устройство, вероятно, получит камеры 50 Мп + 50-Мп + 8-Мп на задней панели и 50 Мп на передней для селфи.

Как сообщают инсайдеры, Vivo X200 FE — ребрендированный для мирового рынка Vivo S30 Pro Mini, который будет представлен в Китае 29 мая, а X200 FE будет представлен в Индии в июле.