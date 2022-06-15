Наконец-то показали: Nothing опубликовала полное изображение своего «прозрачного» смартфона

И вот, наконец-то, производитель опубликовал фото, которое демонстрирует дизайн новинки целиком. Да, нам больше не нужно собирать фрагменты аппарата как паззл — всё доступно на одном изображении.

Судя по фото, Nothing Phone (1), как и Nothing ear (1), можно назвать «прозрачным» устройством. По крайней мере, создаётся впечатление, что все внутренние элементы смартфона и вправду видны. Для большей эстетичности, они аккуратно выведены на поверхность и окрашены в белый цвет.

Презентация долгожданной новинки ожидается уже 12 июля. Тогда нам станут известны не только особенности внешнего вида телефона, но также и его характеристики и цена.