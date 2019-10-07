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Наличие революционной камеры в Galaxy S11 было подтверждено "живым" фото

Ждем анонса в феврале 2020 года
В сети появилась информация от южнокорейских инсайдеров о том, что компания MecaTech Systems, занимающаяся разработкой камерных модулей для смартфонов, начала поставки тестовых образцов камеры, которые Samsung планирует использовать в своих будущих флагманских смартфонах.

По словам авторитетных источников, модуль, который вы можете видеть на изображении ниже, предназначен для тестирования бесперебойности работы новой перископной камеры. Если верить более ранним утечкам, именно данный модуль будет использоваться в новом поколении смартфонов линейки Galaxy S от Samsung — Galaxy S11. Также в устройстве ожидается появление камеры, состоящей из четырех модулей, главный из которых будет иметь рекордное на сегодня разрешение в 108 Мп.

Тестовый модуль камеры Samsung Galaxy S11

Еще одним ожидаемым нововведением грядущего Galaxy S11 можно назвать появление спектрометра, с помощью которого смартфон сможет определять пульс, уровень стресса, содержание влаги в коже, подкожного жира и многие другие показатели, в том числе и пищевую ценность продуктов — белки, жиры и углеводы.

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