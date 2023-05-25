Налог на «иностранство»: в Европе флагманский Xiaomi 13 Ultra будут продавать дороже, чем в Китае

Но европейским поклонникам бренда ещё лишь предстоит узнать цену этого чуда техники. Причём как в переносном, так и в прямом смысле.

По данным инсайдеров, Xiaomi 13 Ultra появится в Европе с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутренней памяти. В Китае доступны разные варианты памяти, но, к сожалению, Европы такой расклад не коснётся.

Также стоит отметить, что цветовая гамма для глобального рынка будет ограничена двумя вариантами: Olive Green и Black, исключая специальные цветовые варианты, представленные на родном для Xiaomi рынке.

По предварительным данным, цена смартфона во Франции составит 1499 евро. При этом важно отметить, что не совсем понятно, какая версия поступит в продажу в регионе — 12/256GB или 16/512 ГБ.