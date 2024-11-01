Налог на роскошь: в России iPhone и прочую технику Apple обложат допналогами

Законопроект о дополнительных сборах, который будет рассмотрен в Госдуме, разработан из-за того, что закрытая архитектура iOS ограничивает установку приложений из сторонних источников, заявил председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Он отметил, что аналогичная проблема была решена в Европе.

Суть предложения — сделать устройства Apple дороже и менее конкурентоспособными на российском рынке.

Эти сборы позволят создать фонд поддержки для отечественных разработчиков, например, субсидировать кредиты на разработку технологий. Законопроект уже поддержали Кабмин, Минпромторг и Государственно-правовое управление Президента.