Налог на роскошь: в России iPhone и прочую технику Apple обложат допналогами

Опубликовано 01 ноября 2024, 08:311 мин.
Налог на роскошь: в России iPhone и прочую технику Apple обложат допналогамиЛучше бы заставили открыть систему для сторонних разработчиков
В России планируют ввести дополнительный налог на продукцию Apple, включая iPhone, как ответ на политику компании.
Законопроект о дополнительных сборах, который будет рассмотрен в Госдуме, разработан из-за того, что закрытая архитектура iOS ограничивает установку приложений из сторонних источников, заявил председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Он отметил, что аналогичная проблема была решена в Европе.
Суть предложения — сделать устройства Apple дороже и менее конкурентоспособными на российском рынке.
Эти сборы позволят создать фонд поддержки для отечественных разработчиков, например, субсидировать кредиты на разработку технологий. Законопроект уже поддержали Кабмин, Минпромторг и Государственно-правовое управление Президента.