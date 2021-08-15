Намек на складной смартфон Google Pixel нашли в в коде Android 12 Beta 4

В частности, в коде приложения камеры Android 12 Beta 4 было обнаружено упоминание о сразу четырех грядущих смартфонах компании под кодовыми названиями Oriole, Raven, Passport и Slider.

Под двумя первыми — Oriole и Raven — скрываются Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. О них сама компания говорила еще в начале этого месяца. Куда интереснее узнать, какие смартфоны проходят под названиями Passport и Slider. Предполагается, что Passport является складным устройством, и анонс его запланирован на эту осень. Предварительное название — Pixel Fold.