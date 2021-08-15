Намек на складной смартфон Google Pixel нашли в в коде Android 12 Beta 4

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Намек на складной смартфон Google Pixel нашли в в коде Android 12 Beta 4Анонс Pixel Fold может состоятся осенью
Напомним, что на этой неделе американская компания начала распространять последнюю бета-версию операционной системы Android 12 Beta 4. У пользователей было достаточно времени, чтобы изучить ее и найти в ней некоторые инсайдерские данные.
В частности, в коде приложения камеры Android 12 Beta 4 было обнаружено упоминание о сразу четырех грядущих смартфонах компании под кодовыми названиями Oriole, Raven, Passport и Slider.
Под двумя первыми — Oriole и Raven — скрываются Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. О них сама компания говорила еще в начале этого месяца. Куда интереснее узнать, какие смартфоны проходят под названиями Passport и Slider. Предполагается, что Passport является складным устройством, и анонс его запланирован на эту осень. Предварительное название — Pixel Fold.