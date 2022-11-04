Напоминает флагманы Huawei: Realme раскрыла внешний вид недорогого Realme 10

10:15, 04 ноября 2022
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Напоминает флагманы Huawei: Realme раскрыла внешний вид недорогого Realme 10Теперь мы знаем об устройстве практически всё
Спустя недели слухов и разговоров, Realme наконец-то опубликовала официальные фото своего нового смартфона — Realme 10.
Задняя панель девайса сильно напоминает таковую у Huawei P50 и Honor 70. При этом лицевая сторона смартфона, судя по утечкам, в целом похожа на все современные Android-смартфоны.
Также Realme заявила, что основой для новинки станет процессор Helio G99, которые будут дополнены 8 ГБ оперативной памяти. Вместе с тем устройство получит Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц.
Основная камера Realme 10 будет 50 Мп, а фронтальная — 16 Мп.
Анонс новинки ожидается уже совсем скоро, 9 ноября. Предполагаемая цена смартфона — 16 999 рупий (около 12,8 тыс рублей).