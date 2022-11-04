Напоминает флагманы Huawei: Realme раскрыла внешний вид недорогого Realme 10

Задняя панель девайса сильно напоминает таковую у Huawei P50 и Honor 70. При этом лицевая сторона смартфона, судя по утечкам, в целом похожа на все современные Android-смартфоны.

Также Realme заявила, что основой для новинки станет процессор Helio G99, которые будут дополнены 8 ГБ оперативной памяти. Вместе с тем устройство получит Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц.