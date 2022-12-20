Напоминает iPhone 3G: опубликованы качественные снимки iPhone 15 Pro со скруглёнными гранями

Напоминает iPhone 3G: опубликованы качественные снимки iPhone 15 Pro со скруглёнными гранямиТак и веет ностальгией
Практически все инсайды, связанные с грядущей линейкой iPhone 15 говорит о том, что как минимум старшие версии устройства получат обновлённый дизайн. При этом речь идёт о внешнем виде, сильно напоминающем самые первые модели линейки.
Фото: MyDrivers
Теперь же интернет-источник и, по совместительству, концепт-художник Константин Миленин опубликовал изображение, демонстрирующее, как именно будет выглядеть новенький iPhone 15 Pro:
Судя по рендерам, Apple и вправду откажется от острых граней в пользу плавных линий. Это одновременно напоминает и внешний вид iPhone 3G, и iPhone 5C и даже iPhone X. В общем, купертиновцы таким подходом могут сыграть на чувстве ностальгии сразу нескольких поколений пользователей.
Напомним, что ранее инсайдеры рассказывали, что iPhone 15 может стать первым смартфоном Apple, который откажется от порта Lightning в пользу USB-C. Но есть и те, кто верят, что яблочная корпорация будет придерживаться собственных стандартов до последнего — пока европейские законы не обяжут её провернуть подобное.