Напоминает iPhone 3G: опубликованы качественные снимки iPhone 15 Pro со скруглёнными гранями

Теперь же интернет-источник и, по совместительству, концепт-художник Константин Миленин опубликовал изображение, демонстрирующее, как именно будет выглядеть новенький iPhone 15 Pro:

Судя по рендерам, Apple и вправду откажется от острых граней в пользу плавных линий. Это одновременно напоминает и внешний вид iPhone 3G, и iPhone 5C и даже iPhone X. В общем, купертиновцы таким подходом могут сыграть на чувстве ностальгии сразу нескольких поколений пользователей.