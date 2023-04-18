«Народный» Google Pixel 7a поступит в продажу раньше ожидаемого — меньше чем через месяц

Но свежие слухи утверждают, что с момента анонса и до старта продаж пройдёт невероятно мало времени. Так, на полках магазинов новинка появится уже на следующий день после официального представления — 11 мая.

При этом наши коллеги из 9to5Google также выяснили, что цена Pixel 7a составит $499, что на $50 дороже, чем прошлогодняя модель.

Причиной повышения цены, вероятно, являются новый дизайн и улучшения. Google обновляет основную камеру 64-мегапиксельным основным датчиком и 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

Также новинка получит новейший процессор Google Tensor G2 — аналогичный усановлен в флагманских Pixel 7 и 7 Pro.