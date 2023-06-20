Народный складной флагман? Samsung Galaxy Z Fold 5 будет дешевле предшественника

Свежая утечка раскрыла цену долгожданной новинки. За устройство попросят $1700, что на $100 меньше, чем годом ранее. Но стоит учесть, что это пока слухи, а потому до официального подтверждения это не 100% верная информация.

Ожидается, что Galaxy Z Fold 5 получит основной 7,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QuadHD+. Его дополнит внешний экран размером 6,5 дюйма и разрешением FullHD+. Оба дисплея будут поддерживать частоту обновления 120 Гц.

В основу смартфона ляжет процессор Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ внутреннего накопителя стандарта UFS 4.0.

Помимо этого, новый складной телефон Samsung получит тройную основную камеру: на 50, 12 и 10 Мп. Фронтальная камера будет иметь разрешение 12 Мп.

Напомним, что анонс новых гаджетов компании ожидается уже в конце июля.