10:47, 15 июня 2023
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Наши молитвы услышаны: флагманский Xiaomi 14 Pro получит экран «почти без изгиба»И выйдет «где-то в ноябре»
По данным инсайдеров, уже в ноябре мы увидим первые устройства на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 3. Одним из них станут Xiaomi 14 и 14 Pro.
И если про Xiaomi 14 известно, что девайс сохранит компактный размер и плоский экран, т.е. дизайн устройства сохранит особенности, которые пришлись пользователям по вкусу, то Pro-версия, возможно, удивит.
Во-первых, Xiaomi 14 Pro сможет похвастаться минимальными рамками вокруг экрана. Но что более интересно, этот самый экран будет изогнут минимально.
Напомним, что ранее китайский инсайдер слил в Сеть изображения новинки, продемонстрировав, как будет выглядеть передняя панель смартфона. Данное изображение вы можете видеть выше, в самом начале новостного материала.