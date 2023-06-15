Наши молитвы услышаны: флагманский Xiaomi 14 Pro получит экран «почти без изгиба»

И если про Xiaomi 14 известно, что девайс сохранит компактный размер и плоский экран, т.е. дизайн устройства сохранит особенности, которые пришлись пользователям по вкусу, то Pro-версия, возможно, удивит.

Во-первых, Xiaomi 14 Pro сможет похвастаться минимальными рамками вокруг экрана. Но что более интересно, этот самый экран будет изогнут минимально.

Напомним, что ранее китайский инсайдер слил в Сеть изображения новинки, продемонстрировав, как будет выглядеть передняя панель смартфона. Данное изображение вы можете видеть выше, в самом начале новостного материала.