Нашумевший до выхода iPhone 17 Slim не сможет похвастаться необычными характеристиками

Несмотря на слухи о премиальном устройстве, его характеристики могут не оправдать ожиданий.

Первые данные, предоставленные инсайдером Ice Universe, включают 6.65-дюймовый экран ProMotion с динамической частотой обновления 120 Гц, процессор A19 non-Pro, 8 ГБ оперативной памяти и стартовую цену в $1299, что выше стоимости iPhone 17 Pro Max.

Также есть информация, что iPhone 17 Slim получит одну камеру с переменной диафрагмой, улучшенную фронтальную камеру и уменьшенные вырезы для Dynamic Island.

Тем не менее, это не кажется достаточным для премиум-устройства. Аналитик Мин-Чи Куо уточнил, что iPhone 17 Slim будет иметь экран 6.6 дюйма с разрешением 1260 x 2740 пикселей и алюминиево-титановую раму.

Кроме того, iPhone 17 Slim станет вторым после iPhone SE 4 смартфоном Apple, использующим собственный модем 5G вместо Qualcomm.