Насколько больше будет батарея в iPhone 15 Pro Max в сравнении с прошлогодней моделью

Насколько больше будет батарея в iPhone 15 Pro Max в сравнении с прошлогодней модельюВ общем-то, не то чтобы сильно больше
Слухи о ёмкости батареи iPhone 15 Pro Max не оставляют равнодушными поклонников Apple.
Недавно стало известно, что новинка сможет похвастаться аккумулятором на 4422 мАч, что всего лишь незначительно превышает показатель прошлогодней модели iPhone 14 Pro Max с ёмкостью 4323 мАч.
Однако не стоит торопиться с выводами. Несмотря на небольшой прирост, новый iPhone обещает быть более выносливым.
Это стало возможным благодаря новому эффективному процессору A17 Bionic, созданному на передовой 3-нм технологии от TSMC. Согласно заявлениям производителя, новый процесс может улучшить эффективность энергопотребления на 35%.
Из прочего стоит обратить внимание на то, что iPhone 15 Pro Max станет первым флагманом Apple с перископической камерой. Это может быть одной из причин, почему компания не стала увеличивать размер батареи, ведь новая камера занимает дополнительное место внутри корпуса смартфона.