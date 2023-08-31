Насколько больше будет батарея в iPhone 15 Pro Max в сравнении с прошлогодней моделью

Недавно стало известно, что новинка сможет похвастаться аккумулятором на 4422 мАч, что всего лишь незначительно превышает показатель прошлогодней модели iPhone 14 Pro Max с ёмкостью 4323 мАч.

Однако не стоит торопиться с выводами. Несмотря на небольшой прирост, новый iPhone обещает быть более выносливым.

Это стало возможным благодаря новому эффективному процессору A17 Bionic, созданному на передовой 3-нм технологии от TSMC. Согласно заявлениям производителя, новый процесс может улучшить эффективность энергопотребления на 35%.

Из прочего стоит обратить внимание на то, что iPhone 15 Pro Max станет первым флагманом Apple с перископической камерой. Это может быть одной из причин, почему компания не стала увеличивать размер батареи, ведь новая камера занимает дополнительное место внутри корпуса смартфона.