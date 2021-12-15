Насколько чаще россияне стали покупать дорогие смартфоны

Благодаря этому, доля подобных устройств на российском рынке составляет 12,9%. При этом данные были собраны в период с января по октябрь 2021 года, т.е. тенденция достаточно свежая.

По мнению экспертов, рост популярности дорогих смартфонов связан с желанием пользователей реже менять аппарат. При этом и сами телефоны за последний год подорожали примерно на 30% — модель, которая в прошлом году стоила меньше 50 тыс рублей, в 2021 году вполне могла начать стоить даже дороже этой суммы.

Специалисты считают, что в 2022 году гаджеты продолжат дорожать. Ожидается, что рост цен составит примерно 15–17%, а связан он будет с ростом стоимости комплектующих.