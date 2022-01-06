Насколько дороже станут смартфоны в России в 2022 году

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Насколько дороже станут смартфоны в России в 2022 годуИ главное — почему это произойдёт
По всей видимости, в 2022 году россиянам стоит ждать подорожания техники. В том числе это касается смартфонов.
Так, например, представители рынка электроники уже сейчас предсказывают рост цен на смартфоны в текущем году в районе 5-17%. Причиной тому они назвали сохраняющуюся нехватку комплектующих для гаджетов вместе с трудностью доставки девайсов с заводов в магазины.
Ухудшить сложившуюся ситуацию может запрет на импорт смартфонов в Россию. Нечто подобное ранее упоминали источники в администрации президента США.
При этом важно понимать, что ряд экспертов заявляют о том, что уже сейчас в России не хватает почти всех моделей iPhone, а также смартфонов-раскладушек Samsung Galaxy Z Flip и недорогих Galaxy A52 с Galaxy A72.
Источник: Известия