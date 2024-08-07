Насколько флагманский чип для смартфонов Snapdragon 8 Gen 4 будет мощнее актуального Snapdragon 8 Gen 3

В одноядерном тесте новинка набрала 2884 балла, а в многоядерном — 8840 баллов. Для сравнения, актуальный Snapdragon 8 Gen 3 показал результаты 2226 и 6917 баллов соответственно.

Однако при сравнении с Apple A17 Pro результаты выглядят не столь впечатляюще. В одноядерном тесте A17 Pro набрал 2915 баллов, немного опередив Snapdragon 8 Gen 4. В многоядерном тесте Qualcomm уверенно лидирует с 8840 баллами против 7222 у A17 Pro.

Вопрос, сможет ли Snapdragon 8 Gen 4 конкурировать с будущим Apple A18 Pro, остается открытым. Тем не менее, уже сейчас видно, что чип Qualcomm демонстрирует внушительную производительность.