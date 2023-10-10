Насколько лёгким для ремонта оказался новенький Pixel 8 Pro

В процессе разборки эксперт начал с удаления физического SIM-лотка. Затем он приступил к экрану, используя нагрев для ослабления клея, который крепит дисплей к корпусу.

Блогер отметил, что экран Pro-модели сложнее отсоединить, чем у стандартного Pixel 8. В действительности, эксперту не удалось сделать это без повреждения дисплея. Как и у Pixel 8, у Pro-модели под экраном находится кабель.

Для доступа к остальным компонентам необходимо удалить 13 винтов. Затем можно отсоединить 5G-антенну и удалить многослойную графитовую плёнку, которую Google использует для теплоотвода.

Это освобождает алюминиевую пластину над основной платой. Она покрыта термопастой непосредственно над процессором для лучшего отвода тепла.

В конечном итоге, блогер дал Pixel 8 Pro 6 из 10 баллов по шкале ремонтопригодности, в то время как базовая модель получила 7 баллов.