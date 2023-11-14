Насколько популярны смартфоны Samsung на родине в Корее

Эти данные, предоставленные Counterpoint Research, подчеркивают устойчивую популярность бренда на родине, несмотря на общее снижение спроса на высококлассные модели.

В период с июля по сентябрь 2023 года в Южной Корее было продано около 3,4 млн смартфонов, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако Samsung удерживает лидирующие позиции, занимая 84% от общего объема продаж. Особенно популярными оказались новые модели смартфонов с гибкими экранами Galaxy Z Flip 5 и Fold 5.

Apple следует за Samsung, занимая 15% рынка, несмотря на поздний старт продаж iPhone 15 в Корее (в октябре). Доля Apple увеличилась на 2% за эти три месяца. Остальные бренды смартфонов занимают всего 1% рынка, что подчеркивает доминирование двух гигантов.