Насколько смартфоны и ноутбуки подешевели в России в апреле после мартовских рекордных цен

В марте на фоне общей ситуации был ажиотаж. Но сейчас цены начали снижаться. Специалисты сравнили цены на электронику в феврале, марте и апреле.

Самая популярная за последнее время модель iPhone — 13 ProMax 256Gb — стала дешевле на 20%. В конце месяца его средняя цена при покупке в интернете составила 121166 рублей. Примерно на такой же процент упали и другие продукты Apple.

Эта же тенденция коснулась и Samsung Galaxy S20 FE: смартфон подешевел на 19%. Его средняя цена на 30 апреля составила 37996 рублей. А цена флагмана Xiaomi 11 Lite 5G NE 128Gb упала на 26% — 24716 рублей.

Также снизились цены на ряд моделей ноутбуков в онлайн-магазинах. Так, средняя стоимость ноутбука Honor MagicBook X14 снизилась на 42% — до 46676 рублей. Отмечается, что устройство стало дешевле ещё на 8%, чем даже в феврале. Цена на ноутбук Asus M513UA-L1179W в апреле снизилась на 34%, по сравнению с мартом — 60973 рубля, а MacBook Air 13 2020 года от Apple подешевел на 18% — 110046 рублей. Цена HP 14s-dq0046ur уменьшилась на 29% — 33466 рублей. А ноутбук Mi Notebook Pro от Xiaomi подешевел на 20% — до 102909 рублей.

Стоимость актуальных моделей планшетов у онлайн-продавцов тоже постепенно снижается. К примеру, прошлогодний iPad 10.2 2021 Wi-Fi 64 Gb в апреле стал стоить почти в 2 раза меньше, на 41% — цена на 30 апреля составила 35949 рублей. Гаджет Huawei MatePad 10 64Gb подешевел на 25% — до 22410 рублей, а Galaxy Tab A7 Lite 64Gb от Samsung — на 12% — до 16043 рублей.

«Данная тенденция демонстрирует, как потребитель может влиять на ценообразование, если не поддаётся массовому покупательскому ажиотажу. В апреле стихийный спрос на гаджеты упал, а вместе с ним и цены. Косвенно влияние на этот процесс оказало укрепление рубля. Несмотря на положительную динамику, говорить о возвращении цен к докризисным уровням ещё рано — гаджеты остаются на 15-30% дороже значений февраля 2022 года из-за сложной ситуации с логистическими каналами, стоимостью поставок, ассортиментом доступных брендов. Тем не менее цены на некоторые модели устройств прошлых поколений уже сегодня сопоставимы с февральскими», — объяснили эксперты Price.ru.