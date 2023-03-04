Насколько в России подешевел iPhone 13

На старте продаж за устройство просили 80 тысяч рублей, сейчас — 65 тысяч. «Смартфон остаётся актуальным до сих пор, но в наши дни его можно купить гораздо дешевле», — сообщило издание Hi-Tech Mail.ru.

Отмечается, что дешевле стал и iPhone 12, выпущенный в 2020 году. Сейчас эту модель можно купить за 46 тысяч рублей. Уточняется, что это цена базовой версии со встроенной памятью 64 ГБ.