Насколько в России подешевели смартфоны

16:02, 02 марта 2023
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Насколько в России подешевели смартфоныВ среднем на 20%
В России цены на смартфоны в среднем снизились на 20%. Россияне стали совершать меньше необязательных трат, за счёт чего упал спрос на флагманы Apple и Samsung. Результатом стало удешевление смартфонов.
Фото: Wallpaper.dog
В среднем цены снизились на 20% — с 23,3 тысяч рублей до 19,2 тысяч. На цены влияет и снижение ассортимента премиальных брендов. К тому же россияне всё чаще смотрят в сторону бюджетных моделей: Xiaomi, Tecno, Realme, Infifnix. Среди 10 самых продаваемых брендов 7 — китайские.
Эту информацию подтвердили «МегаФон» и другие операторы : самыми популярными у покупателей были Tecno и Itel, у клиентов Билайна — Tecno и Infinix, у пользователей Tele2 также Tecno и Infinix.