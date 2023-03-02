Насколько в России подешевели смартфоны

В среднем цены снизились на 20% — с 23,3 тысяч рублей до 19,2 тысяч. На цены влияет и снижение ассортимента премиальных брендов. К тому же россияне всё чаще смотрят в сторону бюджетных моделей: Xiaomi, Tecno, Realme, Infifnix. Среди 10 самых продаваемых брендов 7 — китайские.

Эту информацию подтвердили «МегаФон» и другие операторы : самыми популярными у покупателей были Tecno и Itel, у клиентов Билайна — Tecno и Infinix, у пользователей Tele2 также Tecno и Infinix.