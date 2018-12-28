Наследника «самого дешёвого флагмана» Xiaomi Pocophone протестировали до анонса

Судя по данным бенчмарка, смартфон работает на базе топового процессора Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. Оригинальный Pocophone использует такие же чипсет и ОЗУ. На смартфон установлена операционная система Android 9 Pie. В одноядерном тесте смартфон набрал 2321 балл, а в многоядерном— 7564 балла.

По слухам, смартфон Pocophone F2 должен перейти на более новый и мощный Snapdragon 855. Возможно, сейчас речь идёт о ранних тестовых образцах и финальное устройство будет работать именно на основе Snapdragon 855.