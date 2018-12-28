Наследника «самого дешёвого флагмана» Xiaomi Pocophone протестировали до анонса

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Pocophone F2, пока не представленного производителем официально.
Как можно понять из названия, речь идёт о наследнике «самого дешёвого флагмана» Pocophone F1, выпущенного Xiaomi в конце августа 2018 года.
Судя по данным бенчмарка, смартфон работает на базе топового процессора Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. Оригинальный Pocophone использует такие же чипсет и ОЗУ. На смартфон установлена операционная система Android 9 Pie. В одноядерном тесте смартфон набрал 2321 балл, а в многоядерном— 7564 балла.
По слухам, смартфон Pocophone F2 должен перейти на более новый и мощный Snapdragon 855. Возможно, сейчас речь идёт о ранних тестовых образцах и финальное устройство будет работать именно на основе Snapdragon 855.