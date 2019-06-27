Наследнику оскандалившегося гибкого смартфона Samsung прочат новые возможности

В сети появились новая информация о готовящемся к выпуску следующем поколении складного смартфона Samsung Galaxy Fold с гибким дисплеем. Информацией поделился корейский ресурс Thelec со ссылкой на местные источники.

Несмотря на задержку минимум на полгода с выпуском первого поколения Galaxy Fold, корейский производитель уже готовит его наследника.

По данным корейских источников, второе поколение Galaxy Fold унаследует ряд особенностей серии фаблетов Galaxy Note, тогда как первое больше тяготело к Galaxy S.

Смартфон оснастят дисплеем большего размера — диагональ увеличится до 8 дюймов. Для сравнения, оригинальный Galaxy Fold имеет 7,29-дюймовый основной гибкий дисплей. Ещё одним новшеством станет поддержка стилуса S Pen.

Официальный дебют Samsung Galaxy Fold 2 может состояться уже в декабре, тогда как первое поколение выйдет в продажу не раньше осени.