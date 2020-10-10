Настоящего преемника Poco F1 могут анонсировать в 2021 году

Сейчас же региональный директор Poco в Индии Анудж Шарма подтвердил, что Poco F2 Pro не является настоящим преемником Poco F1, в связи с чем модель не была выпущена на индийский рынок. Кроме того, он обнадежил фанатов бренда информацией о том, что компания сфокусирована на разработке полноценного преемника Poco F1.

Что касается даты анонса, представитель Poco заверил, что ожидать презентации новинки в ближайшие месяцы не стоит. В сети же полагают, что произойдет она уже в следующем году, поскольку Poco не относится к брендам, переполняющим свою серию различными моделям, путая тем самым покупателей.