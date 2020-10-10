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Настоящего преемника Poco F1 могут анонсировать в 2021 году
В компании подтвердили, что Poco F2 Pro не является настоящим преемником Poco F1
Напомним, что свой первый смартфон бренд Poco, принадлежащий Xiaomi, анонсировал еще два года назад. Речь о Pocophone F1, который получил практически флагманские технические особенности, за счет чего быстро завоевал популярность на рынке. Несмотря на то, что с тех пор Poco выпускала и другие устройства, настоящего преемника Poco F1 компания так и не представила.
Сейчас же региональный директор Poco в Индии Анудж Шарма подтвердил, что Poco F2 Pro не является настоящим преемником Poco F1, в связи с чем модель не была выпущена на индийский рынок. Кроме того, он обнадежил фанатов бренда информацией о том, что компания сфокусирована на разработке полноценного преемника Poco F1.
Что касается даты анонса, представитель Poco заверил, что ожидать презентации новинки в ближайшие месяцы не стоит. В сети же полагают, что произойдет она уже в следующем году, поскольку Poco не относится к брендам, переполняющим свою серию различными моделям, путая тем самым покупателей.