Настоящий люкс: Tecno выпустила флагманские смартфоны Phantom X2 с огромными качественными камерами

Настоящий люкс: Tecno выпустила флагманские смартфоны Phantom X2 с огромными качественными камерамиКомпания явно смогла удивить
Компания Tecno провела презентацию, на которой показала немало интересных новинок. Одна из них — свежая линейка смартфонов Phantom X2.
Фото: Tecno
В основе устройств лежит топовый чип Dimensity 9000 от MediaTek. Благодаря ему устройства могут справиться со всеми задачами, которыми пользователь может нагрузить его в 2022 году.
Но главной фишкой Phantom X2 и X2 Pro стала основная камера. Так, Pro-версия устройства стала первым в мире смартфоном с выдвижным портретным объективом. Ранее такое можно было увидеть лишь в профессиональных камерах.
Данный модуль может делать 50 Мп снимки. При этом в нём также есть 2,5-кратный оптический зум, фокусное расстояние 65 мм и широкая диафрагма F1.49 с глубиной резкости 18,9 см. На «поддержке» у главного сенсора есть ещё два — на 50 и 13 Мп. Это широкоугольный и сверхширокоугольный модули соответственно.
Оперативной памяти в смартфоне до 12 ГБ, а постоянной — до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора — 5160 мАч, что вкупе с 45 Вт быстрой зарядкой позволяет говорить о достойной автономности.
Младшая версия получила лишь до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. Зато, как и старшая модель, оперативку можно увеличить на 5 ГБ программным путём. Также главный модуль камеры в Phantom X2 не 50 Мп, а 64 Мп.
Из коробки оба устройства будут работать под управлением Android 12. Что же до цены, то за базовую модель попросят 719 долларов, а за старшую — 952 доллара.
В России Phantom X2 появится уже в декабре, а X2 Pro чуточку позже, в феврале 2023 года.