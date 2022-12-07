Настоящий люкс: Tecno выпустила флагманские смартфоны Phantom X2 с огромными качественными камерами

В основе устройств лежит топовый чип Dimensity 9000 от MediaTek. Благодаря ему устройства могут справиться со всеми задачами, которыми пользователь может нагрузить его в 2022 году.

Но главной фишкой Phantom X2 и X2 Pro стала основная камера. Так, Pro-версия устройства стала первым в мире смартфоном с выдвижным портретным объективом. Ранее такое можно было увидеть лишь в профессиональных камерах.