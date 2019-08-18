Навороченный бюджетник Redmi Note 8 Pro застукали в руках пользователя

Смартфон показан в двух ракурсах, так что хорошо видна боковая и нижняя грани. Но также можно заметить, что основная камера содержит четыре модуля. На нижней грани разместился динамик, 3,5-мм разъём для наушников и порт USB Type-C. Корпус выполнен в однотонном цвете, без модного сейчас градиента.

Redmi Note 8 Pro может стать первым смартфонов Xiaomi с 64-мегапиксельной камерой. Прочие характеристики пока неизвестны.

Официальный дебют смартфона можно ожидать уже в ближайшее время, до конца августа.