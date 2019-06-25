Навороченный бюджетный смартфон Honor 9X рассекречен до анонса

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску продвинутом смартфоне Honor 9X, пока не представленном производителем официально. Информацией поделился известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) в своём аккаунте в Twitter, дополнив утечку рендерами и живым фото.
Смартфон Honor 9X первым у производителя получит выдвижную фронтальную камеру, что позволит сделать рамки дисплей очень тонкими. Селфи-камера получит разрешение 32 Мп. Основная камера окажется 48-мегапиксельной. Также отмечается поддержка технологии графического ускорения GPU Turbo 3.0.
Отметим, что согласно другим источникам, Honor 9X обладает более слабыми параметрами. Возможно камеры на 48 и 32 Мп получит модель Honor 9X Pro, а стандартный смартфон Honor 9X станет обладателем камер на 20 Мп и 24+8+2 Мп. Также отмечается аккумулятор ёмкостью 3750 мАч, диагональ 6,5 или 6,7 дюйма, процессор Kirin 810, операционная система Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.