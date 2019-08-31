Навороченный Redmi Note 8 Pro разобрали по винтику

Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro компания представила два дня назад. Redmi Note 8 Pro стал первым в мире смартфоном с новым 64-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1 в основной камере. Также он первым получил новый продвинутый процессор среднего уровня MediaTek Helio G90T.

Фото показывают «внутренний мир» этого смартфона, включая качество сборки, жидкостную систему охлаждения, строение четверной основной камеры, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и так далее.

Продажи Redmi Note 8 Pro скоро начнутся в Китае по цене от 195 долларов.