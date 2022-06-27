Назад пути нет: поставщики начали отправлять детали для iPhone 14

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Назад пути нет: поставщики начали отправлять детали для iPhone 14Которые будут собирать на мощностях Foxconn
До конца лета осталось чуть более двух месяцев. А это значит, что совсем скоро Apple проведёт сентябрьскую презентацию, на которой представит свои новые смартфоны — iPhone 14.
И в пользу того, что купертиновцы успевают в срок, говорят свежие данные от тайваньского издания DigiTimes. Так, например, выяснилось, что поставщики компании начали активную отгрузку компонентов для iPhone 14.
Речь идёт о передаче деталей таким производителям, как Foxconn. Именно на их мощностях планируется окончательная сборка всех свежих моделей iPhone 14 в течение ближайших нескольких месяцев.
Самые крупные изменения ожидаются в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Им источники приписывают отказ от «чёлки» под Face ID, а также новейший процессор Apple A16 и обновлённый 48 Сп модуль основной камеры.