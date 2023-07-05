Назван Android-смартфон с самой плавной оболочкой

В июньском рейтинге выделяется флагманский смартфон Vivo X90s, который набрал впечатляющие 1 355 751 баллов и уже завоевал первое место в рейтинге AnTuTu. Второе и третье места заняли модели серии Moto Razr: Moto Razr 40 Ultra и Moto Razr 40 соответственно.

На четвёртом и пятом местах оказались Huawei Maimang A20 и Redmi Note12R.

Рейтинг также отражает плавность работы оболочки, установленной поверх операционной системы Android. В целом, он совпадает с рейтингом по производительности.

Напомним, что не так давно появилось исследование, которое показало, что по мнению пользователей, iOS уступила Android в плане «понятности». Пользователи последней реже обращались с вопросами к Google о том, как пользоваться функциями своих смартфонов.