Назван европейский срок выпуска навороченного бюджетника Xiaomi

В сети появились новые подробности об ожидаемом смартфоне Redmi Note 8, пока не представленном производителем официально. Информацией поделился пользователь Xiaomishka в своём аккаунте Twitter.

Как мы уже писали, генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь подтвердил, что Redmi Note 8 будет анонсирован в Китае одновременно с первым телевизором Redmi Note 8 TV — 29 августа 2019 года.

По данным источника, международный выпуск состоится на следующий месяц, то есть в сентябре. Речь идёт о модели под маркировкой M1908C3JG, она появится, в том числе, и в Европе.

Как уже сообщал ранее глава Redmi Лю Вейбинг, новый смартфон лучше снимает фотографии, имеет более долгоиграющую батарею, а также обладает лучшим соотношением площади экрана к площади передней панели в сравнении с хитом начала этого года — Redmi Note 7.