Назван год появления смартфонов с самовосстанавливающимися дисплеями

16:44, 12 октября 2023
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Назван год появления смартфонов с самовосстанавливающимися дисплеямиТакие дисплеи могут появиться к 2028 году
Аналитическая компания CCS Insight заявила, что к 2028 году дисплеи с самовосстанавливающимися дисплеями станут нормой.
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Аналитики считают, что в течение пяти лет произойдёт соответствующее развитие технологий. Возможно, для таких дисплеев будет применяться специальное нанопокрытие, подобно плёнке затягивающееся при появлении царапин и сколов.
Ранее такой дисплей анонсировала LG. Дисплей такого типа компания представила в 2013 году на презентации прототипа смартфона G Flex.
«Это не из области научной фантастики, это реально», — заявили в CCS Insight.