Назван год появления смартфонов с самовосстанавливающимися дисплеями

Аналитики считают, что в течение пяти лет произойдёт соответствующее развитие технологий. Возможно, для таких дисплеев будет применяться специальное нанопокрытие, подобно плёнке затягивающееся при появлении царапин и сколов.

Ранее такой дисплей анонсировала LG. Дисплей такого типа компания представила в 2013 году на презентации прототипа смартфона G Flex.

«Это не из области научной фантастики, это реально», — заявили в CCS Insight.