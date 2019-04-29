Назван китайский смартфон, равный по качеству экрана iPhone и Samsung

Компания DisplayMate Technologies опубликовала в официальном аккаунте Twitter отзыв по результатам тестирования дисплея готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 7, пока не представленного производителем.

Как отметили эксперты, OLED-экран OnePlus 7 Pro получил максимально достижимую оценку A+. Подробности о результатах тестирования будут опубликованы 14 мая 2019 года, когда ожидается анонс смартфона.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми кромками, разрешением Quad HD+ (1440 x 3120 пикселей) и частотой обновления 90 Гц, а также интегрированным сканером отпечатков пальцев. Основная камера окажется тройной 48+16 Мп, а фронтальная расположится в небольшом выдвижном модуле.

Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, от 8 до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS.