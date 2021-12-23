Назван лучший смартфон Xiaomi на сегодняшний день

Так, по его словам, самым лучшим смартфоном китайского техногиганта на данный момент является Xiaomi Mi 12. Помимо прочего он заверил, что данный аппарат — это новый этап для компактных смартфонов бренда. Также представитель компании сообщил о том, что создавался данный аппарат по просьбе пользователей Xiaomi Mi 6.

“Преодолевая бесчисленные трудности, мы «встроили» все флагманские характеристики в компактный корпус. Это настоящий «малогабаритный флагман высокого класса». Xiaomi Mi 12 — это лучший телефон Xiaomi на данный момент и новая веха для компактных телефонов компании”, — заверил Цзюнь.

Смартфон должны представить уже 28 декабря.