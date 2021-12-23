Назван лучший смартфон Xiaomi на сегодняшний день

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Назван лучший смартфон Xiaomi на сегодняшний деньОб этом рассказал глава Xiaomi Лэй Цзюнь
Глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) разоткровенничался на своей странице в соцсети Weibo и огласил самый лучший смартфон бренда на данный момент.
Так, по его словам, самым лучшим смартфоном китайского техногиганта на данный момент является Xiaomi Mi 12. Помимо прочего он заверил, что данный аппарат — это новый этап для компактных смартфонов бренда. Также представитель компании сообщил о том, что создавался данный аппарат по просьбе пользователей Xiaomi Mi 6.
“Преодолевая бесчисленные трудности, мы «встроили» все флагманские характеристики в компактный корпус. Это настоящий «малогабаритный флагман высокого класса». Xiaomi Mi 12 — это лучший телефон Xiaomi на данный момент и новая веха для компактных телефонов компании”, — заверил Цзюнь.
Смартфон должны представить уже 28 декабря.
Источник: Weibo