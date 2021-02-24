Назван лучший тип карт памяти для современных смартфонов
Издание РГ узнало у главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова о том, как правильно выбрать карту памяти. Так, он пояснил, что они отличаются не только объёмом памяти, но и скоростью работы и прочими характеристиками.
Лучший вариант для смартфонов среднего и флагманского классов - карты памяти microSDHC/microSDXC стандарта UHS-I (они же Class 10 UHS, UHS Class 1). Их скорости достаточно для серийной съемки фотографий даже на 108 Мп-камерах в флагманских смартфонах, как и для стабильного качества записи видео в 4K при 60 к/с.
При этом Евгений уточнил, что покупка карт памяти с маркировкой V30, V60, V90 и возможностью записи 8К-видео на них бесполезна. Связано это с тем, что на сегодняшний день смартфоны, поддерживающие подобную запись, в любом случае будут сохранять файлы с 8К-видео исключительно на внутреннее хранилище.
Также он отметил, что SD-карты с маркировкой Class 6 и Class 4 в смартфонах 2017 года выпуска и новее использовать не рекомендуется. Связано это с тем, что из-за них Android будет работать медленнее задуманного.