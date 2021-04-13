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Назван официальный смартфон для игры в мобильный шутер Call of Duty
Redmi K40
Call of Duty обзавелся официальным смартфоном. Так, после тщательного тестирования устройств линейки Redmi K40, представители Redmi заявили, смартфоны этой серии стали официальными игровыми гаджетами для игры в популярный мобильный шутер.
Президент Xiaomi Group China и по совместительству генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) сообщил, что именно Call of Duty Mobile, среди прочих мобильных игр, является увлекательной. Кроме того, он назвал ее одной из самых сложных игр для смартфонов на сегодняшний день. Напомним, что стартовая стоимость официального смартфона для игры в Call of Duty составляет 300 долларов или около 23 тыс рублей.
Помимо прочего представитель Xiaomi рассказал, что киберспорт в 2021 году станет следующим основным полем битвы Redmi. Дело в том, что именно игровые смартфоны наиболее востребованы пользователями Redmi.