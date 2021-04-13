Назван официальный смартфон для игры в мобильный шутер Call of Duty

Президент Xiaomi Group China и по совместительству генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) сообщил, что именно Call of Duty Mobile, среди прочих мобильных игр, является увлекательной. Кроме того, он назвал ее одной из самых сложных игр для смартфонов на сегодняшний день. Напомним, что стартовая стоимость официального смартфона для игры в Call of Duty составляет 300 долларов или около 23 тыс рублей.