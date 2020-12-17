Назван первый смартфон Huawei, который получит замену Android

Так, согласно данным источников, первым смартфоном с предустановленной HarmonyOS станет Huawei P50. Кроме того, предполагается, что анонс этой линейки случится уже в первом квартале грядущего года. О Huawei P50, на данный момент, известно не многое. Устройству лишь приписывают наличие камеры с жидкостными линзами, благодаря чему фокусироваться она будет мгновенно.

Представители компании поделились планами на следующий год. Сообщается, что в 2021 году Huawei предустановит HarmonyOS на более 100 миллионов гаджетов. Помимо прочего, в планах у компании перевести и уже выпущенные устройства на фирменную операционную систему.