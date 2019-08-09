Назван первый смартфон с ОС Huawei вместо Android

В сети появилась новая информация о готовящихся к выпуску смартфонах серии Huawei Mate 30, пока не представленных производителем официально. Информацией поделился китайский пользователь Rodent950 в своём аккаунте в Twitter.

По данным источника, флагманские Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат новую операционную систему Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10. А вот младшая версия Huawei Mate 30 Lite будет основана на собственной операционной системе Huawei — только что представленной Harmony OS.

Речь идёт о китайской версии Mate 30 Lite, а международный аналог, скорее всего, будет выпускаться на основе Android с EMUI 10.

Официальный анонс Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro ожидается в октябре 2019 года, а Huawei Mate 30 Lite — несколько раньше, в середине сентября.