Назван первый смартфон Xiaomi, который может работать на MIUI 13 «из коробки»

Теперь же стало известно, что Xiaomi представит другой смартфон, который и получит новую версию фирменной оболочки «из коробки» первым. Это будет Redmi 40S, дебют которого ожидается 11 ноября.

То, что аппарат получит именно MIUI 13, объяснили тем фактом, что именно в районе 11 ноября ожидается анонс и, вероятно, релиз новой версии системы.

Правда, часть пользователей считает, что столь скорый выход системы маловероятен. По их мнению, максимум, на что может «рассчитывать» Redmi 40S — получение бета-версии прошивки в числе первых.

Так это или нет — узнаем достаточно скоро. До предполагаемого релиза смартфона осталось чуть более месяца.