Назван первый в мире смартфон на базе Snapdragon 888

Об этом представитель Xiaomi сообщил на своем аккаунте в социальной сети Weibo. Так, он опубликовал на странице опрос, в котором предложил пользователям самостоятельно выбрать следующий флагман, который получит процессор Qualcomm Snapdragon 888. На выбор подписчикам предоставляется смартфон Xiaomi Mi 11 или Xiaomi Mi 20. Судя по отрыву, этим смартфоном станет модель Xiaomi Mi 11.

Стоит отметить, что не только Xiaomi планирует выпустить смартфон на базе нового процессора в первой половине следующего года. Так, в число компаний, которые планируют использовать Snapdragon 888 вошли Black Shark, Nubia RedMagic, OPPO Find, Realme, LG, Vivo и iQOO и OnePlus.