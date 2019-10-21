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Назван производитель смартфонов, бюджетники которого не дорожают
Никогда не догадаетесь, кто это!
Из года в год смартфоны дорожают. Даже та компания, которая появилась на рынке под лозунгом “Убийца флагманов”, в итоге повысила цену на свои устройства с 350 до 550 долларов — речь о OnePlus One и OnePlus 7T Pro. Но есть один производитель, который, как оказалось, практически не изменил цену на свою бюджетную линейку смартфонов за все время ее существования.
Авторитетный интернет-инсайдер Ambhore решил сравнить цены на смартфоны линейки Redmi Note за последние пять лет. В итоге получилась такая картина, что с самого их появления на полках магазинов, смартфоны данной линейки почти не подорожали. Да, единожды цена возросла, с 9 000 до 10 000 индийских рупий. 10 000 рупий компания просила за Redmi Note 3, столько же она просит и сейчас за свеженький Redmi Note 8.
Подобное постоянство очень удобно при прогнозе цен на будущие смартфоны в линейке. Так, учитывая тенденции прошлого, можно смело предположить, что условный Redmi Note 9 будет стартовать все с тех же 10 000 рупий. Ну или в крайнем случае с 11 000, к такому Xiaomi нас в свое время тоже подготовила.
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