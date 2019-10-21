Назван производитель смартфонов, бюджетники которого не дорожают

Из года в год смартфоны дорожают. Даже та компания, которая появилась на рынке под лозунгом “Убийца флагманов”, в итоге повысила цену на свои устройства с 350 до 550 долларов — речь о OnePlus One и OnePlus 7T Pro. Но есть один производитель, который, как оказалось, практически не изменил цену на свою бюджетную линейку смартфонов за все время ее существования.