Назван простой способ узнать, какой iPhone вы покупаете — новый или восстановленный

По словам автора видео, для этого достаточно зайти в «Настройки», после перейти в меню «Об устройстве». Там вы найдёте номер модели. Если первая буква в нём — M, то iPhone новый. Если же вас встречает буква F, то дела плохи — перед вами восстановленный экземпляр.

Более того, по модельному номеру смартфона можно понять, для какой страны он изначально производился. Так, если в конце вы видите LL, то перед вами «американец». CH выделена под рынок Китая, C — Канаду, а F — Францию.

Напомним, что ранее стало известно, что грядущий Samsung Galaxy S23 Ultra с новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 2 будет уступать по мощности вышедшим ещё в сентябре iPhone 14.