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00:01, 19 ноября 2022
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Назван простой способ узнать, какой iPhone вы покупаете — новый или восстановленный

А также для какой страны его произвели

TikTok полон различных советов и лайфхаков, призванных облегчить вам жизнь. Исключением не стал и свежий ролик от @kaansanity — в нём блогер рассказал, как избежать покупки восстановленного iPhone по цене нового.

Назван простой способ узнать, какой iPhone вы покупаете — новый или восстановленный

По словам автора видео, для этого достаточно зайти в «Настройки», после перейти в меню «Об устройстве». Там вы найдёте номер модели. Если первая буква в нём — M, то iPhone новый. Если же вас встречает буква F, то дела плохи — перед вами восстановленный экземпляр.

Более того, по модельному номеру смартфона можно понять, для какой страны он изначально производился. Так, если в конце вы видите LL, то перед вами «американец». CH выделена под рынок Китая, C — Канаду, а F — Францию.

Напомним, что ранее стало известно, что грядущий Samsung Galaxy S23 Ultra с новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 2 будет уступать по мощности вышедшим ещё в сентябре iPhone 14.

Источник:Daily Mail
Теги:
#iPhone
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#TikTok
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