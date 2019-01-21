Назван самый дешёвый интернет у сотовых операторов в Москве

Среди тарифов стоимостью 960-1500 руб./месяц безлимитный интернет предлагают только два оператора. Анализ показывает — самый выгодный безлимитный интернет предлагает МегаФон за 1000 руб./месяц. Аналогичный пакет от «Тинькофф Мобайл» стоит на 23% дороже.

Тариф от МТС за 1000 руб./месяц включает всего 25 Гб интернета, но в пакет входит 44 ТВ канала, что выгодно пользователям ТВ. Мобильный оператор Tele2 в рамках тарифа «Мой безлимит» предлагает безлимитный интернет за 500 руб./месяц, что в два раза дешевле чем у «МегаФон». Но «МегаФон» предоставляет в три раза больше минут для звонков, чем Tele2.

Информация о тарифах собрана из официальных сайтов каждого мобильного оператора на 25.12.2018 г. Актуальность тарифов проверена на 14 января 2019 года.

При этом более ранние прогнозы о повышении тарифов с начала января 2019 года не подтвердились. Как показала проверка, стоимость услуг мобильных операторов осталась на прежнем уровне.