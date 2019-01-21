Назван самый дешёвый интернет у сотовых операторов в Москве

Сервис поиска скидок Salery провёл анализ тарифов по мобильному интернету у шести ведущих сотовых операторов в Москве — МТС, «Билайн», МегаФон, Tele2, Yota и «Тинькофф Мобайл».
По данным исследования, выгодный безлимитный интернет предлагают МегаФон и Tele2. Среди тарифов с абонентской платой 400-450 руб./месяц самый дорогой интернет оказался у МТС — 100 руб./1Гб, а самый дешевый интернет предлагает Tele2 — 27 руб./1Гб. На втором и третьем месте по выгоде для пользователей находятся предложения от «Тинькофф Мобайл» и Yota.
Среди тарифов стоимостью 960-1500 руб./месяц безлимитный интернет предлагают только два оператора. Анализ показывает — самый выгодный безлимитный интернет предлагает МегаФон за 1000 руб./месяц. Аналогичный пакет от «Тинькофф Мобайл» стоит на 23% дороже.
Тариф от МТС за 1000 руб./месяц включает всего 25 Гб интернета, но в пакет входит 44 ТВ канала, что выгодно пользователям ТВ. Мобильный оператор Tele2 в рамках тарифа «Мой безлимит» предлагает безлимитный интернет за 500 руб./месяц, что в два раза дешевле чем у «МегаФон». Но «МегаФон» предоставляет в три раза больше минут для звонков, чем Tele2.
Информация о тарифах собрана из официальных сайтов каждого мобильного оператора на 25.12.2018 г. Актуальность тарифов проверена на 14 января 2019 года.
При этом более ранние прогнозы о повышении тарифов с начала января 2019 года не подтвердились. Как показала проверка, стоимость услуг мобильных операторов осталась на прежнем уровне.