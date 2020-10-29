Назван самый "долгоиграющий" смартфон 2020 года

Между собой сравнивались не только Android смартфон - в “компанию” к ним добавили и смартфоны от Apple. Тестирование же проходило следующим образом: на устройстве включали LTE-соединение и беспрерывно использовали браузер. То есть данный эксперимент проходил по не совсем стандартной схеме, но все еще приближен к реальному сценарию использования.

По итогу, на первом месте расположился (внезапно) смартфон компании Motorola - Moto G Power. Устройство с аккумулятором на 5,000 мАч продержалось 16 часов и 10 минут. Следом за ним идет другой телефон компании - Moto G7 Power, который все также имеет аккумулятор на 5,000 мАч, но при этом автономность которого составила всего лишь 15 часов и 35 минут. Замыкает тройку лидеров Asus ZenFone 6. Этот смартфон с батареей на 5,000 мАч смог прожить от одного заряда 15 часов и 1 минуту.

С полным рейтингом автономности смартфонов вы можете ознакомиться по ссылке.