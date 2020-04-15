Назван самый легкий 5G смартфон

Так, согласно их данным, наиболее легким смартфоном является Samsung Galaxy S20, вес которого составляет всего 163 грамма. На втором месте расположился смартфон китайского технологического гиганта Huawei, а именно модель P40, вес которой составляет порядка 175 граммов. И замыкает тройку наиболее легких смартфонов - OnePlus 8 с весом, равным 180 граммам. Четвертое место, неожиданно для многих, досталось смартфону со складным форм-фактором, а именно - Samsung Z Flip, который весит 183 грамма.

Также пользователями был назван наиболее тяжелый смартфон с поддержкой сети пятого поколения. Им оказался Huawei Mate Xs, который весит все 300 граммов.