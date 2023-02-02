Назван самый мощный на сегодня Android-смартфон

Внезапно, на первом месте расположился новейший флагман OnePlus — OnePlus 11. Смартфон сумел набрать в тесте впечатляющие 1 325 859 баллов. По словам экспертов, этого удалось добиться за счёт мощного сочетания процессора Snapdragon 8 Gen 2 с оперативной памятью LPDDR5X и внутренним хранилищем стандарта UFS 4.0.

На втором месте расположился iQOO 11 Pro, а Vivo X90 Pro+ досталось третье место. Что интересно, в основе всех трёх устройств лежит чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. В то же время лишь два смартфона из первой десятки основаны на MediaTek Dimensity 9200.